В ФАС пожаловались на 100-миллиардную закупку труб «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба приняла две жалобы на рекордную закупку «Газпромом» труб большого диаметра.
Одна жалоба подана компанией ООО «Просперити», вторая — от физического лица. Заявителей смутило, что максимальная цена закупки 1,3 млн тонн труб большого диаметра составляет 98,4 млрд рублей.
Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня,
Не уточняется, для чего «Газпром» закупает трубы. Однако известно, что компания занимается строительством газопровода «Северный поток — 2».
Как писал NEWS.ru, строительство «Северного потока — 2» должно было завершиться в первой половине 2020 года, но американские санкции заставили европейских подрядчиков выйти из проекта. «Газпрому» пришлось перебросить в Балтийское море судно-трубоукладчик с Тихого океана, к лету оно прибыло к месту работ.
В июне США анонсировали новый пакет санкций против страховых и других компаний, косвенно связанных с «Северным потоком — 2». Несколько крупных чиновников и политиков в Германии, которая должна стать основным получателем газа, посчитали действия США посягательством на суверенитет страны.
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