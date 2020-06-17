В ФАС пожаловались на 100-миллиардную закупку труб «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/bac67462-b0ba-11ea-8e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба приняла две жалобы на рекордную закупку «Газпромом» труб большого диаметра.

Одна жалоба подана компанией ООО «Просперити», вторая — от физического лица. Заявителей смутило, что максимальная цена закупки 1,3 млн тонн труб большого диаметра составляет 98,4 млрд рублей.

Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

Не уточняется, для чего «Газпром» закупает трубы. Однако известно, что компания занимается строительством газопровода «Северный поток — 2».

Как писал NEWS.ru, строительство «Северного потока — 2» должно было завершиться в первой половине 2020 года, но американские санкции заставили европейских подрядчиков выйти из проекта. «Газпрому» пришлось перебросить в Балтийское море судно-трубоукладчик с Тихого океана, к лету оно прибыло к месту работ.

В июне США анонсировали новый пакет санкций против страховых и других компаний, косвенно связанных с «Северным потоком — 2». Несколько крупных чиновников и политиков в Германии, которая должна стать основным получателем газа, посчитали действия США посягательством на суверенитет страны.