В ФАС оценили риски роста цен на подсолнечное масло

https://static.news.ru/photo/e1f27aaa-f26d-11ea-936c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прокомментировала сообщения и возможно подорожании подсочного масла в России.

В пресс-службе ведомства отметили, что ФАС не видит причин для сильного роста цен на этот продукт.

К такому выводу служба пришла по результатам проведённого ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла, — пояснили в ведомстве.

Как сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса Лариса Вовкивская, согласно результатам исследования, прямой корреляции между объёмами производства подсолнечника и стоимостью масла как в оптовом, так и в розничном звене нет.

В свою очередь замруководителя ФАС Павел Заборщиков заметил, что нынешний баланс производства и потребления подсолнечного масла не даёт оснований ожидать дефицита.

С точки зрения антимонопольного законодательства рынки разливного и бутилированного растительного масла являются конкурентными с большим количеством участников и зарегистрированных брендов, — цитирует Заборщикова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики сообщили, что Россия может столкнуться с серьёзным неурожаем подсолнечника, что способно привести к быстрому росту цен на продукцию из него. Согласно их данным, в 2020 году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% меньше, чем в 2019 году.