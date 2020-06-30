В ФАС допустили повышение цен на газ

https://static.news.ru/photo/b736d092-bad0-11ea-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ещё не приняла окончательное решение по индексации цен на газ в текущем году, однако вероятность повышения стоимости на 3% для всех категорий потребителей высока, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, в России утверждён прогноз социально-экономического развития, который предусматривает индексацию.

Но хочу сказать, что именно по газу окончательное решение не принято. Именно сейчас, в эти дни проходят последние совещания, которые должны окончательно решить этот вопрос, — уточнил он.

Артемьев подчеркнул, что этот шаг также заложен в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность такого решения «достаточно высока», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля ФАС разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. В документе предлагается утвердить «с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».

В ведомстве это объясняли тем, что в рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС обязана ежегодно в утверждённые сроки индексировать предельные цены. Антимонопольная служба уточняла, что при установлении тарифов принимаются в расчёт данные прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утверждённого правительством РФ.

Однако приказ ФАС после подписания направляется на регистрацию в Минюст, а после этой процедуры и официальной публикации должно пройти еще 10 дней. Таким образом, рост стоимости газа с 1 июля уже не ожидается.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, а в прошлом - только на 1,4%. В этом повышении учли рост НДС с января 2019 года с 18% до 20%. Также в 2018 году цены повысили с опозданием - не с 1 июля, а с 21 августа.