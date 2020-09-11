В Берлине назвали желающих «наказать» Москву за «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/7428b1b6-1c89-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказал о совещании в бундестаге, на котором обсуждался вопрос введения против России санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

По его словам, в частности, готовность к закрытию проекта «Северный поток — 2» выразил Христианско-демократический союз (ХДС). Гердт считает ситуацию с Навальным выдуманным поводом с целью подорвать отношения Берлина и Москвы. К принятию решения, которое ущемляет интересы Германии, подталкивает ХДС, тем самым «послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединённых Штатов», заявил Гердт в интервью телеканалу «360».

Эти дебаты в бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что другие партии, например, Социал-демократическая партия Германии, позицию ХДС по «Северному потоку — 2» не поддерживают.

Левые заявили, что надо сначала дождаться выводов следствия и потом принимать какие-то решения, — отметил Гердт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вальдемар Гердт представил свою версию отравления оппозиционного политика Алексея Навального. По его мнению, существует связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод «Северный поток — 2». Депутат отметил, что каждый раз, когда происходит хоть небольшое продвижение в сторону улучшения отношений между Россией и ФРГ, «выстреливает что-то, подобное инциденту с Навальным».