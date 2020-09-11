В Бундестаге связали отравление Навального и желание США остановить СП-2

https://static.news.ru/photo/59189dac-f440-11ea-8939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт представил свою версию отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

По мнению Гердта, существует связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод «Северный поток-2». Депутат отметил, что каждый раз, когда происходит хоть небольшое продвижение в сторону улучшения отношений между Россией и ФРГ, «выстреливает что-то, подобное инциденту с Навальным». Сейчас в Германии все только и говорят об отравлении, при этом преобладает точка зрения, что это «убийство, заказанное Кремлём».

Я спрашиваю: а что Россия от этого конкретно получает? Надо ли было России ставить на одну чашу весов жизнь Навального, а на другую — судьбу «Северного потока — 2», миллиардного экономического проекта? Каким бы весомым Навальный ни был, он не перевесит, — казал Гердт.

По его словам, такого же мнения придерживается больше половины немецких депутатов, но ведущие политики как по бумажке произносят одно и то же. Это настораживает, ведь они неглупые люди и понимают, что «Северный поток — 2» — это энергетическая безопасность Германии.

Гердт подчеркнул, что если остановится «Северный поток — 2», то ФРГ потеряет огромную составляющую своей энергетической безопасности, газ придётся покупать, чтобы покрыть дефицит, который образуется из-за остановки атомных и угольных станций.

Нам говорят: «Мы не замерзнем, Америка нам привезёт сжиженный газ». Вот тут собака и зарыта. Во-первых, он процентов на 30 дороже. Я не знаю, почему за него выступают «зелёные», которые вроде бы за экологию. Только представьте, как добывается этот газ и сколько природы при этом уничтожается, — отметил он.

Депутат также добавил, что ни по экономическим, ни по экологическим показателям американский газ рядом не стоит с российским, всё это ударит по карману рядовых немцев. Надо тогда сразу сказать: люди, готовьтесь к серьёзному повышению цен на электроэнергию, пишет MK.RU.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на «отравление» Алексея Навального. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России. Он отметил, что нельзя оставить этот инцидент без внимания. Иногда, как считает Маас, следует принять меры, «тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», писал NEWS.ru.