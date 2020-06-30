В Белоруссии назвали поставку американской нефти долгосрочным проектом

https://static.news.ru/photo/58f719e6-bae5-11ea-a1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jianguo/Global Look Press

Танкерная поставка американской нефти для НПЗ Белоруссии является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой. Об этом 30 июня заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что власти намерены учитывать экономические возможности республики и покупать нефть там, где дешевле.

Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, пришли к выводу, что диверсификация — это жизненно необходимый принцип. Главой белорусского государства поставлены соответствующие задачи, чтобы обеспечить процентов на 30 поставки нефти из альтернативных источников, — цитирует РИА Новости Макея.

Он добавил, что сейчас над поиском альтернативных источников работают структуры Белнефтехима в координации с МИД и другими заинтересованными сторонами.

Первая партия американской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан» 11 июня. Всего в приехавшем поезде было 60 цистерн: 17 — с нефтью из США, остальные — с топливом из Саудовской Аравии. В течение 10 дней вся нефть поступила на завод.

Посредником в поставке американской нефти является компания по перевозке грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании. Ежесуточно в течение 10 дней она отправляла по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти, из Клайпеды в Новополоцк.

Танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл из Техаса в порт Клайпеды 5 июня. Это 12-я поставка в этом году для Белоруссии не от российских поставщиков.

С начала 2020 года у Минска не было соглашения с российскими компаниями на поставку топлива по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева.

В конце марта Москва и Минск достигли договорённости о возобновлении поставок. Тем не менее в Белоруссии заявили, что постепенно будут увеличивать объёмы ежегодных поставок нефти от партнёров, альтернативных российским. Как заявил начальник главного управления внешнеэкономических связей госконцерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть, Минск проводит диверсификацию закупок углеводородов для своих НПЗ из-за периодических разногласий с Москвой по вопросам цены, писал NEWS.ru.