На белорусский НПЗ поступила первая партия американской нефти

https://static.news.ru/photo/18b04aae-abe7-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftan.by

Первая партия американской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан». В полдень сырьё начали сливать из цистерн прибывшего утром состава.

Всего в приехавшем поезде 60 цистерн: 17 — с нефтью из США, остальные — с топливом из Саудовской Аравии. В течение 10 дней вся нефть поступит на завод, сообщают в концерне «Белнефтехим».

Посредником в поставке амеркианской нефти является компания по перевозке грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании. Ежесуточно в течение 10 дней она будет отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти, из Клайпеды в Новополоцк. Всего будет сформировано 22-23 состава.

Танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл из Техаса в порт Клайпеды 5 июня. Это 12-я поставка в этом году для Белоруссии не от российских поставщиков.

С начала 2020 года у Минска не было соглашения с российскими компаниями на поставку топлива по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева.

В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок. Тем не менее в Белоруссии заявили, что постепенно будут увеличивать объёмы ежегодных поставок нефти от партнёров, альтернативных российским. Как заявил начальник главного управления внешнеэкономических связей госконцерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть, Минск проводит диверсификацию закупок углеводородов для своих НПЗ из-за периодических разногласий с Москвой по вопросам цены, писал NEWS.ru.