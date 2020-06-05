Минск собирается наращивать поставки «альтернативной» нефти

https://static.news.ru/photo/753462a0-a74c-11ea-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Белоруссия собирается постепенно увеличивать объёмы ежегодных поставок нефти от партнёров, альтернативных российским, рассказал начальник главного управления внешнеэкономических связей госконцерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть.

Он добавил, что Минск проводит диверсификацию закупок углеводородов для своих НПЗ из-за периодических разногласий с Москвой по вопросам цены.

Продолжая приобретать чёрное золото у РФ, поставляемое по трубопроводу «Дружба» и железнодорожным транспортом, республика прорабатывает альтернативные варианты получения сырья, пишет журнал «Вестник Белнефтехима».

Например, ранее концерн заявил, что первый танкер с 80 тысячами тонн американской нефти прибудет в Клайпеду (Литва) 5 июня 2020 года. Оттуда углеводороды доставят на НПЗ «Нафтан» по железной дороге. Всего в первом квартале 2020 года Белоруссия получила около 850 тысяч тонн альтернативной нефти. Сейчас Минск ведёт переговоры с Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэнерго Белоруссии направило в «Газпром» письмо с предложением обсудить поставки газа в 2020 году и расчёт цен на топливо в 2021-м.

В ведомстве отметили, что Минск рассчитывает на конструктивный диалог по вопросам сотрудничества в газовой сфере.