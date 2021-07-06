В Австрии заявили о зависимости европейской экономики от России

Введение санкций против сырьевой части российской экономики приведёт к росту цен на мировом рынке. Об этом пишет австрийское издание Die Presse.

Речь идёт о российских нефти, газе и цветных металлах. Например, только компания «Норникель» удовлетворяет 40% глобального спроса на палладий, а компания «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим производителем титана.

Издание также отмечает, что Россия является самым крупным экспортёром пшеницы и занимает второе место по поставкам древесины. По мнению журналистов, западным странам не обойтись без поставок этой продукции из России.

В качестве примера зависимости европейских государств от России авторы материала приводят ситуацию, когда США ввели санкции против российского концерна РУСАЛ, после введения которых стоимость этого металла подскочила на 15%.

Ранее сообщалось, что Европа увеличит зависимость от российского газа.