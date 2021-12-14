В Австрии оценили перспективы запуска «Северного потока — 2»

Австрия продолжает поддерживать «Северный поток — 2» и ожидает его скорого запуска, заявил в интервью Die Welt новый канцлер республики Карл Нехаммер. Сам же газопровод нельзя использовать в политических целях, а его запуск отвечает целям всей Европы, включая Германию, отметил он.

«Северный поток — 2» — это европейский проект, его нельзя использовать как средство давления на РФ из-за ситуации на Украине, — подчеркнул канцлер.

Он отметил, что европейским странам важно обеспечивать собственное энергоснабжение из максимально возможного числа источников, пока у них есть запрос на нефтегазовые ресурсы. Это, по его словам, обеспечивает безопасность энергоснабжения ЕС и самой Австрии.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что попытки Европы постоянно ставить под сомнение проект «Северный поток — 2» являются неразумными. По его словам, газопровод построен и является абсолютно приемлемым проектом, поэтому его надо запускать. Он уточнил, что переговоры между ЕС и США вылились в разумный подход к проекту обеих сторон и на этом фоне многочисленные сомнения по поводу проекта выглядят странно.

Ранее стало известно, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора «Северного потока — 2» трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. Об этом заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф. Он напомнил, что процедура сертификации проекта была приостановлена.