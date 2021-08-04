В АТОР назвали причину дорогого отдыха за границей

Стоимость туров для жителей РФ в 2021 году увеличилась на четверть по сравнению с показателем за 2020 год. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что некоторые направления подорожали ещё больше. В частности, это касается ОАЭ, Кубы и Греции. Там динамика роста цены превысила 25%.

Ломидзе добавила, что сейчас нет дешёвых, «горящих» путёвок или чтобы давалась скидка в 30–50%. По её словам, бюджетный отдых сохранился только внутри страны и в Турции.

Спрос на большинстве направлений превышает предложение. Потому и нет «горящих» путёвок, — пояснила она.

Ломидзе отметила, что при отсутствии дефицита туристов туроператорам нет смысла снижать цены, чтобы перехватить отдыхающих у конкурентов.

Ранее сообщалось, что российские горнолыжные курорты будут пользоваться высоким спросом в зимний туристический сезон вне зависимости от ситуации с открытием зарубежных направлений. Также не исключён спрос на направление Байкала, если чартерная программа сохранится и в зимнее время. Об этом также заявила Ломидзе.