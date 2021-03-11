В АТОР назвали условия снижения цен на авиабилеты

https://static.news.ru/photo/bb97fa64-82f1-11eb-b6ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снятие коронавирусных ограничений по всему миру приведёт к нормализации ситуации на рынке. Об этом NEWS.ru заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, для россиян по-прежнему не доступны большинство популярных туристических направлений. При этом на рейсы части открытых для въезда стран, таких как Мальдивы и ОАЭ, действуют квоты, ограничивающие число перелетов. Из-за того, что спрос остаётся на достаточно высоком уровне при урезанном авиасообщении, цены на билеты могут достигать запредельных высот.

Из-за повышенного спроса на Мальдивы и ОАЭ цена меняется после окончания продажи дешевых билетов. Чем больше спрос и чем меньше мест, тем цена выше. В связи с этим в пиковые рейсы цена может достигать и больших величин. Цена в ОАЭ варьируется от 23 тысяч рублей до 150 тысяч рублей за билет экономического класса. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

В то же время, стоимость авиабилетов до Турции и Занзибара сохраняется на «крайне доступном уровне», поскольку эти направления не ограничены квотами.

Нормализации цен поспособствует как отмена квот, так и открытие границ остальных популярных среди туристов стран.

Если из-за коронавирусных ограничений значительно увеличились цены на международные перелеты, то внутренние рейсы при этом за последний год наоборот стали доступнее.

Билеты по России фактически уже год на 20-40% дешевле чем до ковидного периода. Это связано с большим объёмом предложений по авиаперевозке, закрытыми границами. Кроме того, авиакомпании стараются пусть даже в минус себе или в ноль, но летать для поддержания сети маршрутов и летной годности, — добавил Горин.