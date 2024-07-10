В «Андроидной технике» рассказали, как РФ попасть в топ-25 по числу роботов «Андроидная техника»: власти должны поддерживать потребителей роботов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы Россия попала в топ-25 стран по количеству промышленных роботов, меры поддержки от государства должны касаться как производителей, так и потребителей, заявил исполнительный директор «НПО «Андроидная техника», председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, именно заказчик формирует рынок, поэтому его интересы учитывать особенно важно.

Меры поддержки будут касаться как производителей роботов, производителей компонентной базы, интеграторов, так и потребителей. Очень важно, чтобы это касалось потребителей, потому что от потребителя зависит рынок. <...> Здесь задача не в том, чтобы полностью переложить ответственность на государство, а в том, чтобы стимулировать заказчика к тому, чтобы он приобретал, вкладывал инвестиции в развитие производства, — заявил Дудоров.

Ранее начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Руслан Ахмедов рассказал, что в рамках российского механизма «РобоСПИК» его участники могут получить финансовую поддержку от властей вплоть до возмещения 100% субсидий при успешной процедуре роботизации и автоматизации на предприятиях. Помимо этого, по его словам, предусмотрены компенсации на покупку промышленной робототехники, программа льготного кредитования, льготного лизинга и создание центров развития промышленной робототехники.