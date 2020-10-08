Успеть за 80 дней: на чём можно сэкономить в 2020 году

Этот год выдался для многих не самым удачным, в том числе в финансовом плане. На фоне обесценивания рубля и роста безработицы снизилась покупательская способность населения. Люди пытаются приберечь те средства, которыми ещё располагают. NEWS.ru выяснил, на чём сегодня реально можно сэкономить, воспользовавшись пока ещё действующими льготами и бонусами от государства.

Для тех, кто хочет улучшить жилищные условия

О льготной ипотеке для приобретения квартир и домов в этом году не говорил только ленивый. Сегодня квартиры в кредит покупает подавляющее большинство россиян. До 1 ноября абсолютно каждый, кто планирует обзавестись жильём в новостройке, может ещё успеть оформить ипотеку по рекордно низкой ставке 6,5%. Решение компенсировать из бюджета недополученные доходы банков в апреле этого года принял президент РФ Владимир Путин. Программа оказалась очень успешной. Как сообщалось в сентябре, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне уже взяли более 180 тыс. кредитов, и это не предел. По оценкам гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, лимиты в рамках финансирования «помогут улучшить жилищные условия более 310 тысячам семей».

Ипотека с господдержкой поможет здорово сэкономить, что подтверждают расчёты на калькуляторе ипотеки. Так, средняя ставка по обычной ипотеке в январе составляла порядка 9%, в мае она снизилась до 7,4%. Допустим, вы взяли кредит на сумму 3 млн рублей сроком на 15 лет. При ставке в 9% ваша переплата банку составит более 2,4 млн рублей, при ставке в 7,4% — 1,9 млн, при ставке в 6,5% — 1,7 млн.

Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Михаил Доронкин ранее говорил NEWS.ru, что многие заёмщики используют льготную ипотеку с целью рефинансирования уже оформленных кредитов. На фоне существенного снижения ставок по собственным программам банков спрос на данный продукт заметно вырос. Иными словами, сегодня вполне реально не только приобрести жильё со скидкой, но и сократить ежемесячные расходы по ранее взятому ипотечному кредиту.

Для самозанятых

Все самозанятые имеют возможность существенно сэкономить на налоге. Тот, кто до сих пор не решился зарегистрироваться в качестве самозанятого, может протестировать налоговый режим бесплатно. До конца года действуют сразу две меры налогового поощрения: это стартовый бонус, а также налоговый капитал в размере одного МРОТ. Суть стартового налогового бонуса заключается в получении от государства 10 тысяч рублей на уплату налогов. За счёт него первое время самозанятый платит в госказну меньше, чем положено.

Начиная с 1 июля и до 31 декабря самозанятые имеют право воспользоваться так называемым налоговый капиталом.

Помимо стартового бонуса все самозанятые получают еще 12 130 рублей (один МРОТ) на уплату налога. Надо понимать, что это тоже не живые деньги, а именно бонус, за счёт которого можно сократить расходы на уплату налогов. Марат Самитов гендиректор компании по юридическому и бухгалтерскому сопровождению бизнеса «Авирта» гендиректор компании по юридическому и бухгалтерскому сопровождению бизнеса «Авирта»

Эту сумму нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт.

Стартовый бонус и налоговый капитал в 2020 году суммируют, и вплоть до 31 декабря работают они оба одинаково — покрывают весь налог. По словам Самитова, для получения налогового капитала ничего не нужно делать специально. Его начисляют автоматически всем самозанятым, которые уже были зарегистрированы или зарегистрируются до конца 2020 года. Не имеет значения и в какой отрасли работает человек. Для самозанятых, работающих с юрлицами, налоговая ставка составляет 6%, ставка с доходов от физлиц — 4%. До конца года налоговый вычет будет автоматически применяться для полной оплаты налога, задолженности и пени по налогу на профессиональный доход. Если считать, что 22 130 рублей (бонус плюс капитал) — это 6%, то 368 тысяч составит 100%.

Этот доход государство прощает самозанятому, по факту эти 368 тысяч не будут облагаться налогом. То есть до конца 2020 года можно работать на законных основаниях и при этом не платить налоги. Разве плохо? — отметил Самитов.

Ещё раз подчеркнём: стопроцентная скидка на весь налог за счёт бонусов действует только до конца 2020 года. С 1 января 2021 года остаток налогового вычета будет применяться как прежде: уменьшать ставку налога на 1% в отношении доходов, полученных от физлиц, и на 2% — в отношении доходов, полученных от юрлиц и ИП.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Для автомобилистов

До конца года ещё можно успеть приобрести автомобиль российской сборки со скидкой 10% (для регионов Дальнего Востока скидка составит 25%). С 1 июня стартовали обновленные программы на покупку новых автомобилей с использованием дополнительных мер господдержки.

Во-первых, выросла максимальная стоимость машин, участвующих в госпрограмме: с 1 млн до 1,5 млн рублей. Во-вторых, если ранее программы автокредитования с господдержкой были рассчитаны только на тех, кто приобретает машину впервые в жизни, и многодетные семьи, то с 1 июня список расширился за счёт семей с одним ребенком, медицинских работников и тех, кто сдаёт старую машину по трейд-ин (при определённых условиях).

При оформлении кредитного договора скидку от стоимости автомобиля банку возмещает государство. Сумму скидки прибавляют к первоначальному взносу заёмщика, хотя фактически он не тратит эти деньги. В общей сложности на финансирование государственной поддержки автомобильного рынка власти направят порядка 33 млрд рублей.

Это очень действенная мера поддержки. По нашим оценкам, от 20% до 60% автомобилей приобретаются с помощью заёмных средств в рамках льготной программы автокредитования. Сергей Удалов исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»

По мнению эксперта, 10% от стоимости автомобиля вполне приличная скидка. Тем, кто пока не воспользовался программой льготного автокредитования, самое время сделать это. Дело в том, что выделенных денег на всех желающих может не хватить, вдобавок цены на автомобили уже заметно подросли и вырастут ещё больше.

С марта евро и доллар выросли по отношению к рублю на 30%. Автомобили, как мы видим, подорожали, но не так сильно. Пока. Через пару-тройку месяцев приобрести машину по сегодняшним ценам уже не получится, — заключил Удалов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Для тех, кто планирует путешествовать

В октябре стартует второй этап программы «кешбэк» туризма по РФ. По информации Ростуризма, чтобы стать участником программы, необходимо в период с 15 октября до 5 декабря приобрести тур по России. Первый этап программы стартовал летом этого года. По подсчётам туропеаторов, возможностью получить кешбэк воспользовались около 70 тыс. россиян. Правда, окно продаж было небольшим, к тому же получить компенсацию за кратковременную поездку было невозможно. На втором этапе программы учли пожелания и туристов, и бизнеса. Так, например, минимальный срок тура или брони отеля был сокращен до двух ночей, что открыло массу возможностей для программ выходного дня.

Кроме того, был расширен географический лимит продаж туров, а также увеличен максимальный размер возврата денежных средств с 15 до 20 тысяч рублей. Единственное условие, которое осталось без изменений — оплата туров картой «Мир». Количество поездок в рамках программы неограниченно.

Кешбэк в размере 20% от стоимости тура — скидка немаленькая. С учётом транспортной составляющей в сумме расходов на турпоездку вы по факту сокращаете размер своих расходов на стоимость билета. Грубо говоря, вы вдруг бесплатно оказались в том месте, куда давно хотели поехать. Александр Осауленко директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»

Опыт первого этапа показал, что огромное число турпокупок было совершено в последние два дня действия программы, отметил эксперт. Даже после этого люди пытались забронировать туры, рассчитывая на возврат части потраченных средств.

Во время действия второго этапа программы мы также ожидаем высокого спроса на туры по России. Всё, что сегодня связано с коронавирусом, накладывает определённые ограничения на людей, как в медицинском, так и в психологическом плане. Но самое главное, что, путешествуя по России, мы находимся у себя дома. Это ключевой момент, который в определенном смысле снимает некую напряженность, — сказал Осауленко.

Российское государство предоставляет сегодня своим гражданам немалое число льгот. До нового года остаётся не так много время, хотя его вполне может хватить, чтобы воспользоваться положенными привилегиями, облегчив тем самым нагрузку на личный бюджет.