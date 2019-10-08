https://static.news.ru/photo/1d29a348-ea25-11e9-886e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Грузия в июле–августе 2019 года потеряла в целом около $113 млн от запрета авиарейсов из России. В сентябре российский турпоток сократился на 20%.

Об этом заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании « Имеди ».

По её словам, доходы Грузии от туризма росли только в первом полугодии. Небольшой рост турпотока отмечен в сентябре, но это не те цифры, к которым привыкло руководство страны.

Уменьшение числа путешественников из России влияет не только на туристическую индустрию, но и на частный сектор, бизнес, отметила Квривишвили.

Ранее News.ru сообщал, что грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд в связи с запретом прямых перелётов из РФ. Перевозчик намерен взыскать с Министерства транспорта России $25 млн в качестве компенсации убытков. Грузинская сторона назвала запрет на осуществление рейсов необоснованным.