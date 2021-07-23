Участники МАКС-2021 подписали соглашения на 265 млрд рублей

За время работы Международного авиационно-космического салона — 2021 его участниками были подписаны соглашения на общую сумму в 265 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию выставки.

Там рассказали , что в авиасалоне участвовала, в том числе заочно, 831 компания из 56 государств. Деловая программа выставки состояла из более чем сотни различных мероприятий.

За время работы МАКС-2021 его в общей сложности посетили свыше 135 тысяч человек.

Авиасалон проходил с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Выставка открылась сразу несколькими мировыми премьерами, среди которых новый лёгкий истребитель Checkmate от авиационного холдинга «Сухой» и гражданский лайнер МС-21.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания подписала контракты более чем на €1 млрд. Они предусматривают поставки за рубеж самолётов Су-30СМЭ, вертолётов Ми-35М и Ми-17В5, переносных зенитных комплексов (ПЗРК) «Верба» и радиолокационных станций (РЛС) «Противник-ГЕ». Наряду с этим в портфель заказов вошли авиационные средства поражения, образцы бронетанковой и автомобильной техники.