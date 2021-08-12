Участникам программы газификации в Крыму предложат льготные кредиты

Власти Крыма совместно с Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) разработают механизм льготного кредитования граждан, принимающих участие в программе газификации. Об этом во время прямой линии на телеканале «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего в программу догазификации будут включены около 78 тыс. домовладений, причём расходы на разведение внутридомовых сетей и приобретение оборудования лягут на плечи граждан и составят от 110 до 200 тыс. рублей. Однако жители сельских районов и некоторых городов Крыма не могут позволить себе такие расходы. Поэтому до 1 сентября будет разработана пятилетняя программа предоставления кредитов гражданам, намеревающимся принять участие в программе газификации.

Банк будет давать [кредиты] под 6,5%, мы 3–3,5% собираемся субсидировать процентную ставку для крымчан, которые готовы газифицироваться, — сказал Аксёнов. По его словам, на компенсацию процентных ставок по таким кредитам будет выделяться 120–150 млн рублей в год.

Кроме того, для строительства ответвлений от магистрального газопровода к участкам потребителей будет разработан особый инструмент финансирования. Речь может идти о прямых субсидиях или создании предприятия «Межрегионгаз». Исполнителем программы станут местные «Крымгазсети» или «Черноморнефтегаз», поскольку структуры «Газпрома», осуществляющие программу газификации в других регионах, в Крыму не работают.

Ранее глава региона заявил, что для полной газификации всех 78 тысяч домовладений Крыма необходимо около 7,4 млрд рублей. Он обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку, попросив выделить 1,5 млрд рублей для газификации первых 15 тысяч домовладений в 2021 и 2022 годах.