Участникам программы газификации в Крыму предложат льготные кредиты

Власти Крыма совместно с Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) разработают механизм льготного кредитования граждан, принимающих участие в программе газификации. Об этом во время прямой линии на телеканале
Всего в программу догазификации
Банк будет давать [кредиты] под 6,5%, мы 3–3,5% собираемся субсидировать процентную ставку для крымчан, которые готовы газифицироваться, — сказал Аксёнов. По его словам, на компенсацию процентных ставок по таким кредитам будет выделяться 120–150 млн рублей в год.
Кроме того, для строительства ответвлений от магистрального газопровода к участкам потребителей будет разработан особый инструмент финансирования. Речь может идти о прямых субсидиях или создании предприятия «Межрегионгаз». Исполнителем программы станут местные «Крымгазсети» или «Черноморнефтегаз», поскольку структуры «Газпрома», осуществляющие программу газификации в других регионах, в Крыму не работают.
Ранее глава региона заявил, что для полной газификации всех 78 тысяч домовладений Крыма необходимо около 7,4 млрд рублей. Он обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку, попросив выделить 1,5 млрд рублей для газификации первых 15 тысяч домовладений в 2021 и 2022 годах.