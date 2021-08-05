Глава Крыма назвал необходимую сумму для газификации региона

Для полной газификации всех 78 тысяч домовладений Крыма нужно около 7,4 млрд рублей, заявил глава региона Сергей Аксёнов. Об этом пишет «МК в Крыму»

В настоящее время уже поданы заявки на подведение газа к первым 15 тысячам домов на общую сумму около 1,5 млрд рублей, — рассказал Аксёнов.

Также глава Крыма обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку по поводу выделения финансирования в сумме 1,5 млрд рублей на 2021 и 2022 год для газификации первых 15 тысяч домовладений.

Ранее стал известен размер затрат на подключение домовладений к газу. Средний размер затрат на подключение составит приблизительно 150 тысяч рублей. Об этом сообщил Александр Новак в своей презентации в ходе совместного с «Единой Россией» обсуждения программы догазификации.

Кроме того, «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию россиянам, оплатившим подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.