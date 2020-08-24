У российских банков закончилась валюта

https://static.news.ru/photo/f0b7ad2e-e63f-11ea-877c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Райффайзенбанка сообщили, что в июле полностью истощился запас валютной ликвидности банков России. По состоянию на 1 августа показатель ликвидности является отрицательным.

По словам аналитика компании Дениса Порывая, в банковской системе существует дефицит в размере $0,2–0,3 млрд, передаёт РБК. За июль количество валюты сократилось на $5 млрд, а в целом за 2020 год — на $15,5 млрд. Такое снижение зафиксировано впервые с сентября 2018 года. Эксперт считает, что сейчас сложилось «нулевое», «пограничное» положение.

Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет, — подчеркнул он.

Аналитики изучили данные Центробанка и сообщили, что в июле российские банки увеличили валютное кредитование и выдали ссуды на $3,7 млрд. При этом приток валюты составил только $0,6 млрд, что и привело к оттоку валютной ликвидности.

Также участники рынка продолжают выводить деньги с зарубежных счетов. По мнению экспертов, таким образом банки хотели привлечь рублёвую ликвидность.

Порывай не видит в текущей ситуации «ничего страшного», если она будет кратковременной. Однако при длительном дефиците валюты кредитные организации начнут восполнять запасы, что скажется на рынке: они могут получить валюту за счёт продажи еврооблигаций, что приведёт к росту цен на валюту на локальном рынке и повлияет на котировки российских бумаг.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики сообщили, что цены на нефть остались стабильными, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и ураганами в США.