«Транснефть» ждёт снижения экспорта нефти по «Дружбе» в августе на 8%

https://static.news.ru/photo/41980bbc-eb7c-11ea-8ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтепровод "Дружба"/vk.com

Объёмы экспорта нефти по трубопроводу «Дружба», согласно прогнозам компании «Транснефть», в августе сократятся до 3,86 млн тонн, что на 8% ниже, чем в августе прошлого года.

По нефтепроводу «Дружба» ожидаемые поставки в августе на экспорт в дальнее зарубежье 3860 тыс. тонн (год назад 4200 тыс. тонн) нефти. План на сентябрь 3560 тыс. тонн; на НПЗ Белоруссии 1060 тыс. тонн (год назад 1720 тыс. тонн) нефти. План на сентябрь 1450 тыс. тонн, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В то же время в компании ожидают сокращение поставок на российские НПЗ в августе на 10% — до 19,67 млн тонн, а прогноз на сентябрь составляет 19,155 млн тонн.

При этом объёмы экспорт нефти в Китай транзитом через Казахстан и по ВСТО останется на уровне прошлого года: 3,5 млн тонн в августе и 3,15 млн тонн в сентябре.

«Транснефть» ждёт снижения объёма экспорта нефти в августе через порт в Новороссийске в 2,1 раза — до 1,38 млн тонн, порт в Приморске в 2,45 раза — до 2 млн тонн, в Козьмино на 18% — до 2,5 млн тонн, а объёмы экспортируемой нефти в Усть-Луге увеличатся а 2,57 раза — до 1,8 млн тонн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что утром 31 августа цены на нефть показали рост на фоне ослабления доллара. Цены на Brent выросли до $46,07 за баррель, WTI подорожала до $43,12 за баррель.