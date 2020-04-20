Трамп сообщил, что пандемия показала слабости глобализации экономики

https://static.news.ru/photo/2760e368-82b3-11ea-bda7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавирусной инфекции, среди прочего, обнажила слабости экономической глобализации.

Он сообщил о возвращении производственно-сбытовых цепочек на территории США.

Мы многое узнали о производственно-сбытовых цепочках. Мы поняли, что товары хорошо производить в США <...> Производственно-сбытовые цепочки кажутся замечательными, но если одна страна сталкивается с проблемой, то летит вся цепочка. Эта пандемия подчеркнула важность <...> наших производственно-сбытовых цепочек, возвращения их в Соединённые Штаты, где им самое место <...>". Что произойдёт, если война, а <...> половину ваших припасов предоставляют другие страны? Кому такое пришло в голову? Глобалистам. Такое не работает <...> в тяжёлые времена, — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.

При этом американский лидер отметил, что Соединённые Штаты налаживают координацию с Мексикой и Канадой в вопросах отмены санитарных ограничений и восстановления функционирования экономики между странами.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США готов оказать помощь Ирану с аппаратами ИВЛ. Он сообщил, что Соединённые Штаты хотят помочь и пойти на соглашение о нормализации отношений.