«Если они попросят»: Трамп готов помочь Ирану с аппаратами ИВЛ

https://static.news.ru/photo/b090e9b8-829e-11ea-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут помочь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса.

В том числе, американская сторона готова предоставить аппараты искусственной вентиляции лёгких. По словам Трампа, в США помимо тысяч аппаратов в наличии, производятся дополнительные, передаёт ТАСС.

Я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. Без сомнений, мы бы хотели помочь. Что должны делать они — быть умнее и пойти на соглашение о нормализации отношений, — заявил хозяин Белого дома на брифинге.

Как писал NEWS.ru ранее, в Иране число случаев смерти от коронавируса перевалило за пять тысяч. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур.