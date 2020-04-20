«Если они попросят»: Трамп готов помочь Ирану с аппаратами ИВЛ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут помочь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса.
В том числе, американская сторона готова предоставить аппараты искусственной вентиляции лёгких. По словам Трампа, в США помимо тысяч аппаратов в наличии, производятся дополнительные,
Я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. Без сомнений, мы бы хотели помочь. Что должны делать они — быть умнее и пойти на соглашение о нормализации отношений, — заявил хозяин Белого дома на брифинге.
Как писал NEWS.ru ранее, в Иране число случаев смерти от коронавируса перевалило за пять тысяч. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур.
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