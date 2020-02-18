https://static.news.ru/photo/9327de0c-52df-11ea-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг собирается ввести требование, согласно которому товары с предустановленным отечественным программным обеспечением могут получить статус российских.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева.

В ведомстве отметили, что требование по использованию отечественного ПО является мерой по продвижению и стимулированию продукции при государственных закупках.

В начале декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает предустанавливать российские программы на поступающую в продажу электронику. Новые правила вступят в силу 1 июля 2020 года. Для планшетов они начнут действовать на год позже, для персональных компьютеров — летом 2022 года, а устройства со SMART-ТВ оборудуют российским ПО в 2023 году.

Ранее о том, как российские требования по предустановке ПО собирается реализовать корпорация Huawei, корреспонденту NEWS.ru рассказал представитель китайского телекоммуникационного гиганта.