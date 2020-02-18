Минпромторг собирается ввести требование, согласно которому товары с предустановленным отечественным программным обеспечением могут получить статус российских.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева.
В ведомстве отметили, что требование по использованию отечественного ПО является мерой по продвижению и стимулированию продукции при государственных закупках.
В начале декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает предустанавливать российские программы на поступающую в продажу электронику. Новые правила вступят в силу 1 июля 2020 года. Для планшетов они начнут действовать на год позже, для персональных компьютеров — летом 2022 года, а устройства со SMART-ТВ оборудуют российским ПО в 2023 году.
Ранее о том, как российские требования по предустановке ПО собирается реализовать корпорация Huawei, корреспонденту NEWS.ru рассказал представитель китайского телекоммуникационного гиганта.
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