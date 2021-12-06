Таксисты против Яндекса: фронт забастовок приближается к Москве

В акциях протеста водителей такси агрегатора Яндекс Go в ряде российских городов — Уфе, Сыктывкаре, Искитиме (Новосибирская область) — в понедельник 6 декабря участвовали более 500 человек. Такие оценки приводит Telegram-канал «Таксист Активист». Главные требования забастовщиков заключаются в повышении оплаты труда, то есть изменении условий тарифов. Не исключено, что к протестующим вскоре примкнут и их коллеги из Москвы.

Информация о возможности проведения забастовки водителей Яндекс Go в Москве и в Химках была опубликована в одном из пабликов «ВКонтакте» 4 декабря. Она вызвала активное обсуждение и большое количество комментариев. Однако позже администратор группы удалил всю информацию.

«Там очень много было комментариев, админ группы убрал их все 4 декабря. Как только это вышло, так посыпались комментарии, он сразу это все „заблокал“. Потому что боится, что его группу закроют», — говорит участник сообщества таксист Максим.

Паблик «ЧП в Новосибирске» написал о забастовке водителей такси в Искитиме в воскресенье 5 декабря. На момент подготовки материала у поста более 15 тысяч просмотров и около сотни комментариев. Мнения пользователей разделились: половина считает, что таксисты обнаглели, другая половина считает неприемлемыми действия агрегаторов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Канал «Таксист Активист сообщил, что 2 декабря водители такси из Сергиева Посада, Брянска, Ступино и Подольска отправили в Яндекс Go заявление с требованием пересмотра условий оплаты труда. В частности, они потребовали от компании «достойной оплаты труда за положенное законодательством трудовое время, прозрачные и понятные тарифы для водителей и пассажиров, снижение комиссии агрегатора с 20 до 10%, считать заказ дальним, если подача более 2,5 км, отображать полную информацию о заказе, пункт Б и полную стоимость, говорить правду в СМИ о том, что происходит в том ли ином регионе».

Авторы указали, что в случае невыполнения их требований в течение одного месяца, будут прибегать к забастовкам. Заявление, подписанное более чем 500 водителей, отправили на почту пресс-службы Яндекс Go.

«Ждём ответ. Срок на выполнение один месяц. Конец срока совпадает с Новым Годом. Можно будет провести мероприятие под названием „Новый Год без ЯндексТакси“, вместе с этим поздравить агрегатор с десятилетним присутствием на рынке, но это как решат профсоюзы водителей в своих городах», — заявили организаторы.

Акции протеста водителей такси в той или иной форме вспыхивают в разных городах России с начала осени, в основном все они связаны с требованиями таксистов пересмотреть условия оплаты. В этот раз в Уфе действия водителей были четко скоординированы благодаря работе Telegram-канала «Уфа против Яндекса». К обсуждению присоединялись таксисты из соседних городов, в частности, Челябинска и Казани.

В канале была опубликованы рекомендации, как создать проблемы агрегатору. Например, оформлять со стороны клиентов ложные заказы, организуя дефицит машин, а водителям устанавливать в программе таксометр параметр «уйти с линии».

«Истерия будет у всех, у пассажиров, у тех водителей, кто не был в курсе по каким-то причинам, у представителя Яндекса в Уфе. Деньги нужны всем и расставаться с ними никто не хочет. Создадим коллапс в Уфе в Яндексе в этот день, насколько серьезный, зависит только от нас с вами. Итог дня не заставит себя ждать. Это всего лишь первый пробный шаг, все нам по силам, не забывайте, кто приносит прибыль агрегаторам», — говорится в рекомендациях.

В канале выложены фотографии приложения Яндекс Go, из которых видно, что в Уфе мало свободных такси.

В Сыктывкаре, по словам очевидцев, таксисты в большинстве все же вышли на работу. «Яндекс увеличил по городу расстояние дальней подачи на 1,1 км и уменьшил на 10 руб стоимость минимальной поездки. Народ собрался, пообсуждал это и вышел на линию. Но Яндекс гаечки закручивает это факт», — пишет пользователь «ВКонтакте» Андрей.

В Искитиме забастовка привела к повышению цен на такси.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Подробнее о претензиях к тарифам Яндекс Go, побудивших водителей перейти к акциям протеста, рассказал NEWS.ru таксист Александр из подмосковных Мытищ.

«Я работаю на арендном автомобиле, цена аренды 1800 рублей в день, на 1000 рублей в день я заправляюсь, чтобы отбить только эти расходы, мне надо заработать три тысячи рублей. Из выручки агрегатор забирает 23%, а ведь еще есть комиссия таксопарка, расходы на мойку, возможные штрафы за нарушение ПДД. И на какие деньги мне кормить семью?», — говорит он.

По его мнению, нынешние акции протеста Яндексу все равно, что укус комара слону, потому что отрасль нуждается в государственном регулировании. Вместе с тем Андрей считает, что помимо корректировки тарифов в пользу водителей, нужно позаботиться и об уровне сервиса для пассажиров.

«В такси должен быть профотбор, здесь должны работать профессионалы, а не то, что сейчас, колхоз какой-то. Может, у человека и есть стаж водителя три года, но это вовсе не значит, что он умеет ездить по Москве и работать таксистом», — комментирует Александр требования к водителю такси, обозначенные в федеральном законе № 69-ФЗ.

По его словам, сейчас у Яндекс Go такая политика, что цены на заказы низкие, хотя и самих заказов много. С осени стало невыгодно работать, обвал выручки произошел в период московского локдауна на 30 процентов, и до сих таксисты не видят прежних доходов. Андрей раздумывает о том, чтобы найти работу водителем у какого-либо бизнесмена, это будет более стабильный и менее стрессовый доход.

В Яндексе Go прокомментировали сообщения о ситуации в Уфе, Искитиме и Сыктывкаре. В компании говорят, что доходы водителей там не снижались и в сервисе нет ограничений по заработку.

«Водители в этих городах зарабатывают в среднем от 300 до 450 рублей в час в тарифе „Эконом“. Сервис работает в штатном режиме. По нашим данным, спрос и цены на поездки в этих городах сейчас соответствуют погодным условиям и уровню пробок в декабре», — сообщила пресс-служба агрегатора.

Руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус считает, что любое подобное выступление таксистов в России никогда не рассматривалось всерьез агрегатором Яндекс Go, занимающим доминирующее положение на рынке.

«Для разрешения конфликта необходимо законодательное регулирование деятельности регулятора со стороны государства с акцентом на повышение социальных и трудовых гарантий для водителей такси. Существующая система в „цифровом такси“ не обеспечивает защиту их прав как работников, а так же прозрачных и справедливых правил взаимоотношений с агрегаторами по типу „закона Яровой“ в торговле», — говорит он.

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Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Таксист Андрей Попков полагает, что в споре с Яндекс Go требования водителей абсолютно справедливы и агрегаторы нужно «ставить на место». По словам Попкова, его организация готова поддержать таксистов и добиваться сокращения комиссий и повышения оплаты их труда.