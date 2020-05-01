На предприятиях как государственных, так и частных массовых увольнений сейчас не наблюдается, сообщили NEWS.ru в Федерации независимых профсоюзов России. О причинах этого можно лишь догадываться. Одно из подозрений юристов: компании малого и среднего бизнеса просто боятся волны заявлений в инстанции и суды от «изгнанных» сотрудников. Знатоки трудового права проконсультировали читателей нашего издания, что может грозить предпринимателям за своевольные и «ковровые» увольнения работников. А вот Министерство труда и социальной защиты РФ отказалось комментировать NEWS.ru конфликтную тему, которая волнует сегодня многих россиян.

Проблемы на рынке занятости

В настоящее время наблюдается большая неопределённость на рынке труда. Неизвестно какие регионы и в каком масштабе будут затронуты коронавирусом, неизвестна длительность пандемии. Нет практически никаких оперативных данных о состоянии рынка занятости. Лишь отдельные показатели, сообщения об отдельных кейсах и мнения экспертов.

Как реагировал рынок труда в предыдущие кризисы? В отличии от других развитых стран мы наблюдали небольшой всплеск безработицы и существенное падения уровня заработной платы работников. Люди держались за свою работу, так как низкое пособие по безработице не давало возможности длительного поиска работы. Потоки выбывших из организаций поглощал неформальный сектор, самозанятость, то есть фактически сектор по оказанию услуг населению.

По мнению зампроректора Высшей школы экономики Павла Травкина, сейчас ситуация в корне иная. С одной стороны, спрос на кадры существенно сократился практически по большинству направлений (если не брать отдельные профессии вроде курьеров). К тому же надо отметить, что из 72 млн занятых в России вне среднего и крупного бизнеса заняты 40 млн работников. По большей части они задействованы в торговле, во всевозможных услугах, в ресторанах и на ниве туризма. Ситуация такова, прогнозируют экономисты, что многие из них окажутся или уже оказались без работы.

Сейчас государство существенно увеличило выплаты по безработице, облегчило получение доступа к таким выплатам, хотя критерии остаются всё ещё весьма суровыми (официальная занятость более 26 недель за последние 12 месяцев). Поэтому сейчас мы будем наблюдать всплеск официальной безработицы, и для многих заявленная поддержка будет весьма существенной. Павел Травкин научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда и зампроректора ВШЭ научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда и зампроректора ВШЭ

Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время, с другой стороны, большая часть работников соглашается на выход в недоплачиваемый отпуск ради шанса на сохранение занятости в будущем. И эти несколько месяцев многие из них будут пытаться найти себе временную работу, хотя бы какую-то подработку, чтобы хоть как-то продержаться. При этом формально такие работники не будут являться безработными и не смогут рассчитывать на какие-то выплаты.

Поэтому, конечно, люди пытаются отстоять свои законные права всеми возможными способами. Обращение в трудовую инспекцию лишь один из них. Фирмы с опаской относятся к проверкам из трудовых инспекций, однако сейчас перед ними стоят проблемы выживания бизнеса как такового, — отмечает зампроректора ВШЭ.

Между тем, несмотря на названные трудности, прогноз, сделанный для NEWS.ru в правительственном Центре стратегических разработок довольно оптимистичен: 12% компаний, которые еще не работают, в ближайшие 2 недели ожидают возобновления деятельности, а 15% уже работает в обычном режиме. И не ожидают возобновления деятельности в ближайшие 2 недели лишь 6% компаний.

Проведенное в ЦСР исследование показало, что 63% компаний продолжают работу в уже измененных условиях (дистанционный, сокращенный режимы и т.д.), и лишь 4% работодателей продолжают работу в обычном режиме.

Сами опасения бизнеса относительно волны обращений их бывших сотрудников за защитой в связи с их увольнением связаны во многом с тем обстоятельством, что текущее законодательство предусматривает достаточно серьезные механизмы защиты работников от риска незаконного увольнения: работодатель должен не только найти предусмотренное Трудовым кодексом основание для увольнения, но и скрупулёзно соблюсти все чётко установленные процедуры. Элеонора Витоль заместитель руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок заместитель руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок

Кто, где и сколько

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил NEWS.ru данные нового исследования информированности трудового населения о мерах их поддержки со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса.

На сегодняшний день каждый второй россиянин работает — 58%, большинство из них — с заключением трудового договора (43%). Небольшая доля опрошенных зарегистрированы как ИП (3%), столько же работают неофициально без договоров (3%). Не работают 42% наших соотечественников, чаще женщины (49%), молодежь студенческого возраста — 18-24 лет (54%), а также россияне пенсионного возраста 60+ (81%).

Те, кто имеет трудовую занятость, чаще работают в сфере промышленности (15%), торговли, общественного питания или гостиничного бизнеса (14%), в сфере образования (13%), строительства (10%) или здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (9%).

О мерах поддержки трудового населения со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса слышали большинство работающих россиян. Три четверти работающего населения страны (79%) знают о мере поддержки в качестве сохранения заработной платы на время нерабочих дней, а 15% — слышали об этом. У 64% работающих россиян работодатели полностью оказывают на фоне пандемии данную меру поддержки, у 10% — частично, а у 5% — не выполняют. Затруднились оценить выполнение данной меры 16%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По оценкам ВЦИОМа, более чем у половины трудящихся доход за последний месяц остался на прежнем уровне (60%). О незначительном снижении сообщили 15%, о значительном — 19%. Жители двух столиц чаще других говорили о значительном снижении дохода — 29%.

Ваши права и что грозит работодателям

На работников распространяются все гарантии ТК РФ, так как пандемия коронавируса не освобождает работодателя от его обязанностей. Права работников на своевременную выплату заработной платы, оплачиваемый ежегодный отпуск, соблюдение порядка сокращения, выплата выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства при сокращении и другие гарантии и компенсации сохраняются.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно, возможно, работодатели начнут расторгать договоры по части 7 статьи 83 Трудового кодекса «Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон». Но с учётом того, что на территории РФ не введены режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, а режимы повышенной готовности не препятствуют продолжению трудовых отношений (организации могут подать списки работающих удалённо), суды с большей долей вероятности восстановят работников.

В свою очередь работодателю за нарушение прав работника грозит административная и уголовная ответственность с весьма серьёзными штрафами. Так, частичная невыплата зарплаты в течение трёх и более месяцев может наказываться штрафом в размере до 120 000 рублей и лишением свободы на 1 год. Полная невыплата — штрафом до 500 000 рублей и сроком до 3 лет. Лилия Мамашева ведущий юрист «Партии дела» ведущий юрист «Партии дела»

Плюс, продолжает юрист, работодателю придётся оплачивать сотруднику вынужденный прогул при незаконном увольнении в размере среднемесячного заработка. Понятное дело, что больше защищены те сотрудники, кто работает официально. Однако и те, с кем не заключены рабочие договоры, могут обратиться в Федеральную надзорную службу по труду и занятости с требованием через суд признать трудовые отношения, объясняет Мамашева. Это влечёт за собой не только запись в трудовой книжке, но и уплату взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования за весь период неофициальной работы, и так далее.

Опасения бизнеса относительно волны обращений их бывших сотрудников за защитой в связи с их увольнением связаны во многом с тем обстоятельством, что текущее законодательство предусматривает достаточно серьёзные механизмы защиты работников от риска незаконного увольнения: работодатель должен не только найти предусмотренное Трудовым кодексом основание для увольнения, но и скрупулёзно соблюсти все чётко установленные процедуры. Элеонора Витоль заместитель руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок заместитель руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок

Но надо понимать и такую вещь, что статистика восстановления на работе через суд по России достаточно низкая, особенно в части нелегального рынка труда. Хотя, разумеется, нынешняя пандемия может вполне серьёзно повлиять на ситуацию, и желание всеми способами удержаться на месте в период массовой безработицы и кризиса будет сильнее опасений по поводу недовольства работодателя, допускают опрошенные специалисты.

В случае нарушений работодателем трудовых прав работников последние могут обратиться в первую очередь в Роструд как онлайн на официальном сайте, так и по телефону горячей линии, в том числе посредством сайта онлайнинспекция.рф, а также прямиком в суд.

Правовой нигилизм

Кризисная ситуация в любой стране — это своего рода лакмусовая бумажка, проявляющая то, как организации выстраивают свою деятельность и как относятся к людям, работающим в них и к законам, регулирующим их деятельность, замечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

Не секрет, что очень большая доля российских компаний ещё с 90-х годов отличается значительным правовым нигилизмом, а при том, что законы РФ местами позволяют находить в них лазейки и хитрые механизмы их обхода, то и доля компаний, которые оптимизировали налоговую нагрузку через различные механизмы или, например, трудоустраивали сотрудников через серые схемы, местами откровенно противозаконные, достаточно велика. Игорь Строганов доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

К примеру, практически перед запуском карантина (самоизоляции) в России, Игорь Строганов общался с одним сотрудником ЧОПа, трудоустроенного в качестве самозанятого. При этом начальство, попросившее его так оформиться, «забыло» упомянуть, что при такой форме пенсионные отчисления в ПФР не идут.

Нынешний кризис, по словам экономиста, уникален ещё и тем, что государство впервые весьма жёстко встало на сторону сотрудников, и практически все меры помощи организациям, помимо снижения налоговой нагрузки или отмены тех или иных платежей, направлены на сохранение коллективов. А часть мер, скажем, беспроцентные кредиты, выдаются только тем организациям, которые сохранили кадры и не уволили их первым же делом, как только стали очевидны масштабы кризиса.

Стимулы сохранять кадры

Когда компании только столкнулись с фактическими трудностями, вызванными тем, что их бизнес был остановлен или претерпел существенное сжатие, когда большое количество сотрудников было отправлено на удаленную работу или в оплачиваемые отпуска, и всё это на фоне необходимости оплачивать аренду, услуги ЖКХ, возвращать кредиты, исполнять контрагентские обязательства, подавляющее большинство из предпринимателей было просто вынуждено срочно оптимизировать свои расходы. В том числе, и за счёт частичного сокращения персонала. Именно поэтому на начальном этапе самоизоляции множество предприятий были вынуждены уволить часть сотрудников, не относящихся к категории «незаменимых».

По действующему законодательству сотрудник должен быть предупрежден о своем увольнении за два месяца — так что правовая почва для тяжб с работодателем, конечно, присутствует. К тому же, при увольнении сотруднику надо выплачивать немалое выходное пособие, на которое у многих предприятий сейчас попросту может не оказаться средств. Естественно, все эти факторы в совокупности привели к тому, что количество увольнений заметно сократилось. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Вместе с тем, снижение отчислений в ПФР, ФМС и ФСС стимулируют руководителей сохранять кадры, тем более, что рано или поздно, но активная часть кризиса останется позади, и именно высококвалифицированные специалисты окажутся крайне востребованы.

Локдаун закончится, предприятия начнут свою активную производственную деятельность, и выяснится, что финансовые проблемы у многих не позволяют содержать прежнее число работников. Так что, вероятнее всего, к концу второго квартала количество увольнений снова заметно возрастет. И, вероятнее всего, основные проблемы на рынке труда еще впереди, — прогнозирует экономист.

В свою очередь, директор Высшей школы юриспруденции ВШЭ Дмитрий Кузнецов отрезвляет и акцентирует на том, что всё-таки текущие полтора месяца — нерабочие дни. В связи с чем, до конца непонятно, что происходит на рынке труда. Ну а если что-то имеет место быть, то это уже в большинстве случаев нарушения, уверен специалист.

Поэтому, указывает Дмитрий Кузнецов, раньше конца мая делать далеко идущие выводы о состоянии и перипетиях рынка труда не стоит.