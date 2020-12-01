Структура Сбера может стать единственным поставщиком вакцин от COVID-19

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Компания «Иммунотехнологии», входящая в структуру «Сбера», может стать единственным поставщиком вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил близкий к компании источник и подтвердил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Прибыль «Иммунотехнологии» может составить более 7 млрд.

По данным издания «Ведомости», идея наделить компанию статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках принадлежит министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Отмечается, что с соответствующим предложением он в ноябре обратился к премьеру Михаилу Мишустину.

В письме он утверждал, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков».

Мурашко также отметил, что Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства о наделении «Иммунотехнологий» статусом единого поставщика. В связи с этим он просит Мишустина поручить Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласовать проект «в возможно короткие сроки».

Представители «Сбера» и «Иммунотехнологий» эту информацию не комментируют.

По мнению экспертов, правительство вряд ли выберет именно «Иммунотехнологии» единым поставщиком, поскольку у компании нет собственных производственных и логистических мощностей. Кроме того, по словам Шуляка, есть и другие желающие, которые тоже пытаются добиться этого статуса.