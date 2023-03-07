Страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть Минфин США: страны G7 в марте проведут пересмотр потолка цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В марте текущего года страны G7 намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Об этом РИА Новости сообщила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek. При этом она уклонилась от ответа на вопрос, рассчитывают ли в Вашингтоне, что такая политика повлияет на позицию Москвы в вопросе конфликта на Украине.

Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на нефть РФ, — сообщила Розенберг.

Также у нее спросили, наблюдают ли Штаты дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения потолка цен. Розенберг ответила, что ей «нечего сообщить по данному вопросу».

Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря, топливные санкции ряда стран в отношении поставок из РФ — с 5 февраля.

Ранее старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что судить об эффективности политики «ценового потолка» в отношении энергоресурсов из России пока рано, однако «пока все идет хорошо».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать никакого потолка цен на нефть и приняла меры, чтобы не допустить ущерба своим интересам.