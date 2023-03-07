Песков заявил, что Россия не будет признавать потолок цен на нефть

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Россия не будет признавать никакого потолка цен на нефть и приняла меры, чтобы не допустить ущерба своим интересам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который высказал мнение, что ограничения работают, передает ТАСС.

Конечно, мы приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам, — заявил представитель Кремля.

Ранее Хохштейн утверждал, что судить об эффективности политики ценового потолка в отношении энергоресурсов из России пока рано, однако все идет хорошо.

Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря, топливные санкции ряда стран в отношении поставок из РФ — с 5 февраля.

ЕС наложил запрет на импорт нефтепродуктов из России, одновременно с этим страны Евросоюза и G7 установили потолок цен на них: лимит определен на уровне $100 за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной нефти (дизельное топливо), и $45 за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).