Стоимость поездки в Крым сравнили с ценой московской квартиры

https://static.news.ru/photo/fe383bc6-bef3-11ea-936c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

На фоне ажиотажного спроса на курортах Крыма стремительно растут цены. Согласно данным экспертов, отдых на полуострове влетит в копеечку. Стоимость двухнедельного отдыха в пятизвёздочном отеле по цене сравним разве что со стоимостью московской квартиры.

К примеру, отпуск для семьи с ребёнком дошкольного возраста в Mriya Resort & Spa в Ялте обойдётся минимум в 640 тысяч рублей, а отдых на отдельной вилле будет стоить уже 11 млн. Как отмечает Business FM, это цена двухкомнатной квартиры в Москве.

В отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе сообщили, что спрос привёл к рекордному росту цен.

Всё загружено, очень. Фиксированной цены нет в сутки, так как динамическое ценообразование в отеле. Мы озвучиваем за весь период. С завтраком за 20 ночей, если с 16 июля по 5 августа, стоимость будет 497 тысяч. У нас чем больше заселение, тем выше цена, — пояснили в гостинице.

Владелец гостевого дома «Лоран» в Сочи Рубен Языджан заявил, что на июль и август номеров почти нет. Осталось лишь несколько свободных вариантов по цене не более 3 тысяч рублей в сутки.

Стоимость номеров в пятизвёздочных отелях Крыма и Кубани — примерно такая же, как и за рубежом, сообщил исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

У нас в принципе в курортных зонах России довольно большой дефицит современных четырёх- и пятизвёздочных отелей. И стоили они всегда довольно дорого, сопоставимо с европейскими. Если брать именно пятёрки-лакшери, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300–400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребёнком, — рассказал специалист.

В свою очередь первый вице-президент АТОР Владимир Канторович заявил, что ажиотажный спрос связан прежде всего с тем, что у россиян нет альтернативы. Российские границы закрыты, и россияне вынуждены ехать к морю в Крым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крыму опровергли информацию о росте цен в отелях на 100%. Данные о том, что в отелях полуострова после начала летнего сезона цены значительно выросли, не соответствуют действительности. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма Алексей Черняк. По его словам, цены на отдых в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом.