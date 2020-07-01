Стоимость нефти растёт на фоне снижения запасов в США

https://static.news.ru/photo/ac567312-bc29-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть растут вторую сессию подряд в связи с оптимизмом, который вызвало снижение запасов в США.

Согласно данным торгов, сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,21% — до $42,12 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,13% и достигла отметки в $39,87 за баррель.

Как писал NEWS.ru, коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю на 7,2 млн, что соответствует 1,3%. До этого показатель три недели подряд превышал исторический рекорд. К 1 июля запасы страны составили 533,5 млн баррелей. При этом в Минэнерго США подчеркнули, что американские нефтекомпании не снижали объёмы производства, суточная нефтедобыча продолжает держаться на уровне 11 млн баррелей.

При этом пандемия коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Опасения инвесторов основываются на том, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо. Так, за последние сутки в США выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 — свыше 48 тысяч.

По словам аналитиков, всё внимание рынков будет направлено на активность в Соединённых Штатах в преддверии праздничных выходных по случаю Дня независимости 4 июля, а также на восстановление добычи американских нефтедобывающих компаний.