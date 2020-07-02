Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE перешла порог в $43

https://static.news.ru/photo/159233f4-bc9b-11ea-809f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне показала рост на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, следует из данных торгов по состоянию на 21:28 по московскому времени.

К 21:32 по Москве нефть Brent замедлила рост и торговалась на уровне $43,05 за баррель (+2,43%). Также уточняется, что в последний раз стоимость нефти Brent находилась выше $43 за баррель 23 июня.

В то же время стоимость нефти сорта WTI продемонстрировала рост на 2,03% — до $40,63 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опускался до 70,54 рубля (-1,03%), а курс евро — до 79,24 рубля (-0,95%).

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

Как ранее заявлял министр энергетики России Александр Новак, текущие цены не нефть отражают реальную ситуацию спроса и предложения, возникшую из-за коронавируса. Чтобы стабилизировать мировые цены на нефть страны ОПЕК+ приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи до конца июля. Известно, что общий уровень сокращений уже достиг 87%. По словам Александра Новака, страны, не выполнившие условия, должны прийти к полному исполнению обязательств и компенсировать недостающее сокращение добычи нефти в течение нескольких месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель. В январе — июне 2019-го цена варьировалась в районе $65,63 за «бочку». Таким образом, за отчётный промежуток времени стоимость сырья рухнула на 39,5%.