Стало известно, в каких регионах России самые высокие и низкие пенсии

https://static.news.ru/photo/cab7d86c-bfe1-11ea-b90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Минтруд назвал российские регионы с самыми высокими пенсиями.

Согласно докладу ведомства, самые большие выплаты получают пенсионеры Чукотского и Ненецкого автономных округов, Камчатского края и Магаданской области.

Средний размер пенсий в Чукотском автономного округе — 28 219,13 рублей, в Ненецком автономном округе — 25 215,13 рублей, в Камчатском крае — 24 409,59 рублей, а в Магаданской области — 24 304,94 рубля, сообщает портал bfm.ru.

А самые низкие пенсии — в Калмыкии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Средний размер пенсий в Калмыкии составляет 13 350,12 рублей, в Кабардино-Балкарии — 12 473,37 рубля, а в Дагестане — 12 411,37 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что к 2030 году более 29% населения (до 43,7 млн человек) будут составлять пенсионеры. Отмечается, что в 2019 году доля пенсионеров составила 25% от всего населения России.