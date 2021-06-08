Стало известно, кого чаще всего упоминали СМИ во время ПМЭФ-2021

https://static.news.ru/photo/93f5ca2c-c829-11eb-82f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общее количество упоминаний в средствах массовой информации о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году составило порядка 145 тысяч. В сравнении с 2019 годом этот показатель существенно вырос — тогда о ПМЭФ сообщалось только около 91 тысячи раз. В тройку персон — лидеров по числу упоминаний вошли президент РФ Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом стало известно «Известиям», ссылающимся на данные системы «Медиалогия».

Самыми популярными персонами форума стали Владимир Путин (30 550 упоминаний), Антон Силуанов (3460) и Дмитрий Песков (3200). Лидеры рейтинга среди компаний — «Сбер» (5083), ВЭБ.РФ (4045) и ВТБ (3657), — говорится в отчёте.

Из представителей правительства чаще других в СМИ во время ПМЭФ-2021 упоминались первый вице-премьер Андрей Белоусов (3152), министр здравоохранения Михаил Мурашко (2448) и вице-премьер Марат Хуснуллин (2157).

Среди губернаторов больше всего в дни форума обращали на себя внимание глава Санкт-Петербурга Александр Беглов (2174), глава Подмосковья Андрей Воробьёв (2104) и глава Тульской области Алексей Дюмин (2026).

Единственным бизнесменом, попавшим в топ-10 рейтинга, стал глава «МегаФона» Геворк Вермишян (2126 упоминаний), согласовавший на ПМЭФ создание СП с «ВымпелКомом» и «Ростелекомом» для развития 5G.

Ранее ведущий Первого канала Иван Ургант высмеял участников ПМЭФ, тратящих много денег, чтобы рассказать другим об экономии. Журналист отдельно упомянул момент, когда несколько спикеров легли на пол, чтобы звезда TikTok Даня Милохин записал новый ролик для своего блога.

Также ценами на форуме осталась недовольна телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Звезде пришлось отдать «3800 с рыла» за чай.