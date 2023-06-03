Стало известно, когда могут возобновиться прямые рейсы между Вьетнамом и РФ ТАСС: прямые рейсы между Вьетнамом и Россией могут возобновиться в 2023 году

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Прямые рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновиться в полном объеме уже в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный дипломатический источник. Известно, что представители обеих стран работают над решением вопроса.

Стороны усиленно работают над этим вопросом. Надеемся, в текущем году все получится, — сообщил источник.

При этом известно, что с 4 июня начнут летать прямые рейсы из Иркутска в столицу Вьетнама. Авиакомпания «Ираэро» каждое воскресенье будет запускать один лайнер Superjet 100 по маршруту Иркутск — Ханой — Иркутск.

В марте правительство Вьетнама одобрило продление срока безвизового пребывания для россиян в стране с 15 до 45 дней. Так власти надеются увеличить доходы туристического бизнеса — одного из основных источников бюджета страны.

Ранее исполнительный директор Управления по туризму Таиланда Тирасин Тапен заявил, что вопрос о праве россиян на 45-дневное пребывание в стране без визы будет решен после вступления нового правительства в свои права. Но чиновник пояснил, что до конца 2023 года не стоит ожидать рейсов таиландских перевозчиков в Россию. При этом страна остается открытой для перевозчиков из России.