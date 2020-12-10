Стали известны самые популярные места отдыха россиян на Новый год

https://static.news.ru/photo/7d57a6c0-3a2e-11eb-83e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Россияне смогут отдохнуть за рубежом в новогодние каникулы, но выбор стран будет ограничен, сообщил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, из зарубежных курортов лидируют Турция, ОАЭ и Куба. Но самым популярным направлением отдыха у россиян станут путешествия внутри страны.

На сегодняшний день для международных путешествий доступны всего 15 стран, сообщил эксперт. Большинство традиционных зимних направлений закрыты. К примеру, невозможны туристические поездки в популярные у россиян государства Юго-Восточной Азии. Там введены ограничительные меры и специальные визы. То же самое касается горнолыжных курортов Европы.

Мы знаем от наших коллег, что курорты Австрии и Швейцарии будут работать только в режиме внутренних поездок, для своего населения. За исключением Греции, где есть квота — 500 туристов в неделю, остальные государства Евросоюза закрыты в данный момент для путешествий. Так что говорить о поездках в страны ЕС на эти новогодние праздники не приходится, — отметил эксперт.

В отсутствие прежних популярных направлений россияне стали смотреть в сторону Турции, ОАЭ, Кубы и Мальдив. Так, Турция открылась для туристических поездок с 1 августа, но сейчас там межсезонье с точки зрения отдыха на морских курортах, отметил специалист. В ОАЭ в настоящее время выполняется 17 рейсов в неделю, до этого было всего 4. Хотя это всё равно меньше 78 рейсов год назад. На Кубу сейчас летает 4 рейса в неделю, на Мальдивы — 9. Наличие ограничительных квот пока не даёт возможности путешествовать большему количеству туристов, пояснил эксперт.

В таких условиях на первый план у россиян вышли поездки внутри страны. Туроператоры отметили рост продаж на 40% благодаря стимулирующей программе начисления кешбэка, в результате которой 300 тысяч туристов смогли получить скидку 20%, сообщил Дмитрий Горин.

На новогодние праздники лидер продаж — Краснодарский край, прежде всего за счёт возможностей горнолыжных курортов с хорошей инфраструктурой. Даже ограничения по времени работы ресторанов не повлияли на спрос на такие курорты, как Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье, Абзаково, Белокуриха. Из городов популярны Казань, Калининград. При этом по Санкт-Петербургу мы фиксируем самое большое падение продаж из-за введённых ограничений, которые не дают возможности в обычном режиме осуществлять туристические поездки, — отметил представитель отрасли.

По его словам, путешествиям по России способствует также снижение цен на авиабилеты на 20–40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В результате, несмотря на рост цен на 5–10% на другие туристические услуги, итоговая цена путешествия оказалась либо на уровне прошлого года, либо даже дешевле.

Новогодние туры за рубеж подорожали на фоне изменения курса иностранных валют, которые выросли к рублю на 20–30%, отмечает Дмитрий Горин. Также цена туров зависит от стоимости перевозки, которая до недавнего времени была высокой из-за дефицита мест. Но в настоящее время, по словам эксперта, она стабилизируется. Так, цена авиаперелёта в Дубай и обратно достигала 150 тыс. рублей, а сейчас составляет 30–50 тыс.