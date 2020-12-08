Российские туристы приобрели туры с кешбэком на 6,5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/fd363aa8-39f9-11eb-99ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей. В программе приняли участие порядка 300 тыс. человек, государство вернуло им за поездки по России около 1,2 млрд рублей.

Региональные экономики за счёт реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей. В условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы, — сообщили в Ростуризме.

В ведомстве подчеркнули, что у крупных туроператоров в период действия программы продажи по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли в среднем на 40%. Число бронирований на сайтах увеличилось на 10–15%.

Ростуризм предложил неизрасходованные в 2020 году средства в рамках программы туристического кешбэка направить на её продолжение в последующие годы.

Как писал NEWS.ru, в РФ для поддержки туристического бизнеса программу, которая позволяет вернуть часть затраченных на покупку тура средств, следовало бы продлить до мая 2021 года. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

15 октября стартовал второй этап продажи туров внутри страны с частичным возвратом средств. Купить путёвки можно было с 15 октября до 5 декабря 2020 года. При этом поехать в путешествие по купленной путёвке можно будет до 10 января 2021 года включительно. В отличие от первого этапа в программе участвуют поездки продолжительность от двух ночей (от четырёх ранее), вернуть 20% можно от тура любой стоимости, причём размер кешбэка вырос с 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

Оплачиваться путёвка по программе должна картой «Мир». Возврат средств будет осуществлён в течение пяти дней с момента оплаты тура.