Стал известен лучший способ вложить сто тысяч рублей

В РФ отмечается приток средств розничных инвесторов. Активы физических лиц за минувший год увеличились на 2 трлн рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
По словам Русецкого, для долгосрочного инвестора основой портфеля
Облигации являются более консервативным инструментом и обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля, — заявил эксперт.
По его мнению, при долгосрочном инвестировании имеет смысл покупать акции быстрорастущих компаний. Также в ближайшей перспективе интерес могут представлять сырьевые компании.
Кроме того, начинающим инвесторам Русецкий рекомендовал диверсифицировать портфель и при небольшой сумме инвестирования посоветовал обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.
Ранее эксперты назвали недвижимость, приносящую наибольший доход.