Стал известен лучший способ вложить сто тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/bc0a7dee-d114-11ea-a286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В РФ отмечается приток средств розничных инвесторов. Активы физических лиц за минувший год увеличились на 2 трлн рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По словам Русецкого, для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции — как российские, одни из самых дешёвых в мире и при этом доходных с точки зрения дивидендов, так и иностранные, выступающие в качестве инструмента инвестирования в валюте.

Облигации являются более консервативным инструментом и обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля, — заявил эксперт.

По его мнению, при долгосрочном инвестировании имеет смысл покупать акции быстрорастущих компаний. Также в ближайшей перспективе интерес могут представлять сырьевые компании.

Кроме того, начинающим инвесторам Русецкий рекомендовал диверсифицировать портфель и при небольшой сумме инвестирования посоветовал обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.

Ранее эксперты назвали недвижимость, приносящую наибольший доход.