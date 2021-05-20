Названа недвижимость, приносящая наибольший доход

https://static.news.ru/photo/f6fa468e-b9f6-11eb-90c6-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Владельцы бюджетной недвижимости отмечают доходность за последний год от 15% до 45% годовых. Одним из лучших по доходности объектом для инвестирования сегодня являются микростудии, рассказала NEWS.ru руководитель агентства недвижимости Ксения Аверс.

По словам эксперта, большинство таких студий появляются в рынке в результате редевелопмента, когда один большой неликвидный и низкодоходный объект делят на микропомещения, которые переделывают под проживание. В ход идут квартиры на первых этажах, апартаменты, таунхаусы и загородные дома.

Стоимость аренды однокомнатном квартиры в спальном районе Москвы недалеко от метро — около 30-40 тысяч рублей. Окупаемость в среднем составляет 16-17 лет при цене квартиры 6,8 млн рублей.

Если эту же квартиру разделить на две микростудии по 16 метров, то цена покупки с разделением составит 7,3 млн. Аренда каждой студии 25-28 тысяч рублей, а окупаемость — 11 лет, — рассказал Аверс.

Доходность будет выше — до 100% годовых — при соблюдении нескольких факторов.

Чем больше объект под деление, тем дешевле первоначальная цена за метр, тем выгоднее покупка. Чем меньше использовано собственных средств, тем выше доходность. По словам Аверс, многие большие доходные дома делают с использованием ипотеки. Доходность на собственный вложенный капитал в разы больше, если вложенная сумма меньше. Посуточная аренда тоже увеличивает доходность, отметил эксперт.

Такие инвестиции при этом остаются полностью безопасными, уйти в минус практически невозможно, — подчеркнула Аверс.

Крайне редкие случаи форс-мажора, например, при неправильной оценке юридической чистоты объекта. Единственный минус покупке микростудии в качестве инвестиции по сравнению с однокомнатной квартирой состоит в том, что проект с делением будет энергозатратнее, добавила эксперт.