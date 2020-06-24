США нарастили добычу нефти на 500 тыс баррелей в сутки

https://static.news.ru/photo/4bb35d54-b62a-11ea-98d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало доклад, в котором говорится, что суточная добыча нефти в стране с 13 по 19 июня выросла на 500 тыс. баррелей.

Сейчас Соединённые Штаты добывают до 11 млн баррелей в сутки. С середины марта добыча чёрного золота в стране упала на 16% (на 2,1 млн баррелей в сутки).

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

После этого США помогли российским нефтяникам пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о том, что все страны альянса ОПЕК+, которые не полностью сократили добычу нефти в мае 2020 года, представили в секретариат организации планы по компенсации обязательств.