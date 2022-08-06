Аналитик спрогнозировал повышение спроса на российское масло в Европе Эксперт FoodNet Чарный: спрос на подсолнечное масло из России может вырасти из-за засухи в Европе

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Оливковое масло

Из-за неурожая оливок в Европе может вырасти спрос на подсолнечное масло из России, считает ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. В разговоре с РИА Новости он отметил, что засуха ударила по всем масличным культурам, что приведет к дефициту продукта на европейском рынке.

Засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла, — сказал Чарный.

Согласно прогнозам эксперта, дефицит урожая оливок в Европе будет держаться в течение нескольких лет, а поскольку оливковые деревья — это многолетние растения, их будет трудно снова ввести в эксплуатацию. Сейчас, к примеру, в некоторых европейских регионах оливковые деревья уже начали сбрасывать листья, что является «крайне негативным фактором», рассказал Чарный.

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