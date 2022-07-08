Эксперты прогнозируют рост продовольственного кризиса Как будет голодать мир и причем тут Россия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миру грозит крупнейший за 60 лет кризис продовольствия. Такую оценку дал основатель одной из крупнейших компаний по производству удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко. Из-за санкций Евросоюза поставки российских и белорусских удобрений уже сократились на 30–40%, говорит он. А если Россию и Белоруссию полностью отключат от рынка, через несколько лет без еды в мире останутся до 750 млн человек, говорит предприниматель. Эти аргументы вместе с экспертами разобрал NEWS.ru.

Что сказал Мельниченко

Российский миллиардер Андрей Мельниченко (был вынужден выйти из совета директоров «Еврохима» из-за личных санкций — NEWS.ru) дал большое интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. В нем он особо подчеркнул, что ответственность за грозящий миру массовый голод лежит на Евросоюзе.

По его словам, санкции — это экономическое оружие массового уничтожения. И оно грозит сотням миллионов людей голодом и вынужденной миграцией.

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Россия и Беларусь обеспечивают мировых аграриев 17% всех удобрений. Если эти поставщики исчезнут с рынка, всего через несколько урожаев мир лишится продовольствия для почти 750 млн человек. Из-за санкций ЕС и Швейцарии поставки российских и белорусских удобрений уже упали на 30%, а то и на все 40%, — отметил бизнесмен.

В первую очередь пострадают люди в бедных странах Азии и Африки, которые не справятся с двузначной инфляцией на продукты питания, говорит Мельниченко.

Санкции против российских и белорусских заводов

С 1 февраля Литва запретила транзит белорусских удобрений.

После начала спецоперации на Украине от работы с российскими производителями удобрений отказались многие клиенты из Евросоюза.

С 1 марта крупнейшие европейские контейнерные перевозчики Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk и CMA CGM перестали принимать новые заказы на доставку грузов из России. Начали происходить перебои в экспорте минеральных удобрений.

В конце марта, спустя месяц после введения первых санкций против РФ, США были вынуждены приравнять удобрения к товарам первой необходимости и тем самым ослабить ограничения.

Против управленцев и крупнейших акционеров ряда российских компаний (в том числе «Еврохима» и «Фосагро») были введены персональные санкции, запрещающие им посещать западные страны и замораживающие там их активы.

В апреле был остановлен литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa (входит в «Еврохим»). Санкции против самого Мельниченко были введены 9 марта и вскоре счета предприятия арестовали.

ЕС с 10 июля на один год вводит квоты на импорт ряда российских удобрений: хлористого калия, а также сложных и иных удобрений с содержанием калия. Есть ограничения и на импорт белорусского хлористого калия через Россию.

Почему удобрения так важны

Рынок минеральных удобрений играет одну из главных ролей в обеспечении продовольственной безопасности в мире. Население планеты растет и нуждается в питании, а плодородные почвы быстро истощаются.

«Конечно, идеально было бы выращивать все на черноземе с нормальным увлажнением. Тогда, возможно, и удобрения не сильно понадобились бы. Но в странах, которые сами производят сельскохозяйственную продукцию, земля достаточно истощена, поэтому урожайность нужно поддерживать», — сказал NEWS.ru экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Именно удобрения обеспечивают тот высокий уровень урожайности и, следовательно, продовольствия, который мы имеем на сегодняшний день. И если в мире их будет меньше и начнется дефицит, цены на них вырастут. В результате не все смогут их себе позволить, мировая урожайность упадет и продовольствия станет меньше, объясняет эксперт.

По мнению Леонида Холода, продукты питания, семена, генетические материалы, удобрения, а также химически средства защиты растений санкциями «трогать нельзя».

Проблема уже созрела

Продовольственный кризис в Европе уже начался, считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Там уже есть серьезные проблемы с удобрениями, многие продовольственные позиции подорожали в несколько раз, а подсолнечного масла в ряде стран просто нет в наличии, говорит он.

Если же говорить о США, то там пару месяцев назад фермеры из-за отсутствия удобрений начали скупать навоз, который моментально вырос в цене в 3-5 раз и очень быстро закончился, — сказал NEWS.ru эксперт.

К тому же Россия сама ввела квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, Россия будет экспортировать пшеницу и зерновые в первую очередь в нуждающиеся страны и Азию, и только остатки могут пойти на европейский рынок, считает Переславский.

«Сотни миллионов людей в ближайшее время будут потреблять меньше пищи, хотя стоить она будет дороже, чем раньше - это естественно», — соглашается эксперт с основателем Еврохима.

Дело не только в удобрениях

Причин ожидаемого дефицита продовольствия гораздо больше, чем те, что упоминает Мельниченко. Мир глобализован: стоит что-то ограничить в одном секторе, как это затронет другие, говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Так, по рынкам продовольствия и удобрений бьют следующие факторы:

- запреты на прием грузов из России и в целом изменение обычных торговых путей;

- санкции в финансовом секторе;

- ограничения на поставки российских энергоносителей.

Чем меньше у западных стран российского топлива, тем оно дороже и тем дороже продукты, которые на этом топливе доставляют, поясняет Переславский.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европу в итоге будут ждать очень тяжелые времена. Особенно с учетом новой волны пандемии, которая также отразится на количестве собранного урожая. Вполне вероятен расклад, при котором в некоторых странах опять будут объявлены если не жесткие локдауны, то как минимум «новые старые» ограничения, — говорит эксперт.

Согласно опубликованному 6 июля докладу ООН, число страдающих от голода жителей Земли в 2021 году достигло 828 млн человек. Это около 10% населения планеты и на 46 млн больше, чем в 2020-м. Еще 924 млн человек «столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности в тяжелых формах». Это на 207 млн больше, чем годом ранее.