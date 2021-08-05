Спрос на новостройки Москвы резко упал

Спрос на жильё в новостройках Московского региона снизился на 21% после изменения условий программы льготной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования ЦИАН.

По данным исследования, в июле 2021 года на первичном рынке Московского региона зарегистрировано 12,5 тыс. договоров долевого участия с физлицами, что на 21% меньше, чем в июне. Отмечается, что спрос на новостройки в регионе вернулся к показателям допандемийного 2019 года.

В частности, в Москве за месяц число сделок с новостройками сократилось на 19%, в Московской области — на 23%. Общая доля сделок с ипотекой по региону в июле 2021 года составила 70% — на 2% ниже июня. Количество оформленных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 24%. Эксперты объясняют это тем, что часть продаж июля приходится на сделки, заключавшиеся в последние дни июня, когда действовали прежние условия программы льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5%. К концу года среднерыночные ипотечные ставки на новостройки могут вырасти до 8,5–9%.

.