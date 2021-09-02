Советник президента РФ назвал «Северный поток — 2» экологическим проектом

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Ростуризм до конца года запустит программу по кешбэку, рассчитанную на зимний сезон, туры будут продаваться с 15 января по 30 апреля. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе Восточного экономического форума. Её слова приводит ТАСС.

Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка будет работать в 2022 году только на низкий сезон — с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. С...