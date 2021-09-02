Советник президента РФ назвал «Северный поток — 2» экологическим проектом

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» — в первую очередь экологический проект. Об этом он сообщил на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг «Северного потока — 2». Идёт бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей — это экологический проект, — подчеркнул советник президента РФ.
Спецпредставитель считает, что «Северный поток — 2» позволит снизить нагрузку на окружающую среду по нескольким причинам. Во-первых, газопровод на 2 тысячи километров короче, чем сухопутный маршрут. Во-вторых, при его строительстве использовались экологичные материалы: по словам Иванова, металл «Северного потока — 2» отличается меньшим, чем у его предшественников, выбросом вредного для атмосферы СО2. В-третьих, на протяжении российского газопровода будут установлены новейшие компрессоры, к тому же их будет в два раза меньше.
Ранее немецкий эксперт прокомментировал решение Евросоюза не освобождать «Северный поток — 2» от Газовой директивы.