Создаваемый бизнес-перевозчик Лебедева и Ванцева получит три SSJ-100

https://static.news.ru/photo/3fed1f60-ec25-11ea-aef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ральф Ролечек/wikipedia.org

Авиакомпания, создаваемая бизнесменом Александром Лебедевым и совладельцем Внуково Виталием Ванцевым для чартерных корпоративных перевозок, получит сначала три самолёта SSJ-100 в VIP-комплектации. Позже парк будет расширен до десяти таких машин. Сейчас самолёты проходят доработку до компоновки 56 кресел all business class. Об этом заявил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

ОАК в лице «Иркута», Центр бизнес-авиации Внуково и НРК создали управляющую компанию «Слава», которая предлагает бизнес-перевозки на самолётах SSJ-100. Партнёром выступает ВЭБ.РФ. Оператором флота выступает авиакомпания «Азимут», — уточнил он в интервью РБК.

Сердюков добавил, что спрос на SSJ VIP через пять лет может составить до 20 самолётов. Он не исключает, что со временем проект выйдет за пределы российского рынка. Если парк будет сформирован, то Лебедев готов создать авиакомпанию, ориентированную на перевозки пассажиров с повышенным комфортом «по цене на 10% выше VIP-билетов «Аэрофлота», ранее говорил предприниматель. Базовым аэропортом проекта станет Внуково-3.

Александр Лебедев владеет Национальным резервным банком, британской газетой The Independent, Evening Standard, телеканалом London Live. Является крупнейшим частным акционером и инвестором «Новой газеты». Ранее он занимался авиационным бизнесом — был крупнейшим акционером германской авиакомпании-дискаунтера Blue Wings.

Сын Лебедева Евгений стал пожизненным пэром и войдёт в верхнюю палату британского парламента — Палату лордов. Это следует из списка пожизненных пэров, утверждённых королевой Елизаветой II. Лебедева-младшего в список на получение пэрства рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, писал NEWS.ru.