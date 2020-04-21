Советник Трампа считает падение цен на нефть WTI краткосрочным

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Старший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа прокомментировал снижение цены на американскую нефть WTI до отрицательных. Он считает, что это краткосрочный инцидент.

По его словам, цены поднимутся, так как будут сокращены объемы добычи углеводородов и мощности по их переработке, передаёт Fox News.

Это очень, очень краткосрочное нарушение, — подчеркнул он.

Политик отметил, что падение цен произошло из-за недостатка места на НПЗ.

Если вам нужно принять поставки, но у вас нет места, то что вам делать? Вылить [нефть] на землю? Её нельзя вылить или сжечь, — отметил он.

Чиновник отметил, что экономическая активность в США была сильно снижена из-за коронавируса. В ближайшее время могут происходить «странные вещи», уверен он.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.