Сотовая связь подорожала на 8% за полгода и может ещё вырасти на 14%

https://static.news.ru/photo/484453a8-c0e3-11ea-86fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%.

Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, «Билайн» и «Мегафон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля–мая, чем привлёк внимание регулирующих органов, — привели слова руководителя Content Review Сергея Половникова в ТАСС.

Он добавил, что операторы мобильной связи во время пандемии коронавирусной инфекции и режима самоизоляции потеряли около 30 млрд рублей, поэтому, очевидно, стоит ожидать роста тарифов.

В исследовании аналитики проанализировали тарифы МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, а также операторов в Крыму: «Волна Мобайл», «СевМобайл», «КрымТелеком», Win Mobile.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме объяснили, с чем связан рост тарифов на услуги ЖКХ. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, рост тарифов связан с традиционным повышением на сумму инфляции.