Согласован проект строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург

Московский мэр Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Протяжённость трассы составит около 680 км, в том числе в границах Москвы — 43 км с четырьмя остановками: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования России, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСЖМ-1), — сказано в сообщении.

Строительство ВСЖМ-1 планируют совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания третьего Московского центрального диаметра.

Отмечается, что время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга сократится с четырех часов на «Сапсане» до двух с половиной. В Министерстве транспорта рассчитывают, что первый поезд будет запущен в декабре 2026 года.

Ранее сообщалось, что Минтранс и РЖД прорабатывают новый вариант финансирования строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Он позволит сократить номинальные затраты на проект с 1,7 трлн рублей до 1,4 трлн рублей.

Ранее всю магистраль хотели полностью отдать в концессию. Теперь рассматривается разделение проекта на три части. Например, участок Москва — Крюково (42 км) планируется финансировать за счёт федерального проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла». Он обойдётся в 221,5 млрд рублей.