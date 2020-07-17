СМИ сообщили о скором появлении в России китайского агрегатора такси DiDi

На российском рынке в скором времени появится новый агрегатор такси.
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Соответствующие уведомления начали приходить водителям сервиса. Также информация о поиске водителей в Казани появилась на сервисе объявлений «Авито». В нем говорится предлагается работа таксистом в DiDi с доходом от 7 тысяч рублей с ежедневными выплатами.
Как заявил изданию представитель DiDi, компания недавно начала тестировать свое приложение в России. По его словам, агрегатор стремится предложить местным пользователям ещё больший выбор транспортных услуг, а водителям и партнёрам — больше возможностей для получения дохода.
Агрегатором такси DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing.
Ранее операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский сообщил, что компания начала переговоры о выкупе доли Uber Technologies в «Яндекс.Такси». Первые сообщения о планах интернет-компании по выкупу доли появились в начале июня 2020 года. Uber оценивает свои активы в сервисе заказа такси в $1,24 млрд, писал NEWS.ru.
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