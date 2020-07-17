СМИ сообщили о скором появлении в России китайского агрегатора такси DiDi

https://static.news.ru/photo/bc068400-c840-11ea-a56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Xiang/Global Look Press

На российском рынке в скором времени появится новый агрегатор такси.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, китайский агрегатор DiDi уже в ближайшие недели начнет работать в Казани. DiDi также рассматривает возможность запуска в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Соответствующие уведомления начали приходить водителям сервиса. Также информация о поиске водителей в Казани появилась на сервисе объявлений «Авито». В нем говорится предлагается работа таксистом в DiDi с доходом от 7 тысяч рублей с ежедневными выплатами.

Как заявил изданию представитель DiDi, компания недавно начала тестировать свое приложение в России. По его словам, агрегатор стремится предложить местным пользователям ещё больший выбор транспортных услуг, а водителям и партнёрам — больше возможностей для получения дохода.

Агрегатором такси DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing.

Ранее операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский сообщил, что компания начала переговоры о выкупе доли Uber Technologies в «Яндекс.Такси». Первые сообщения о планах интернет-компании по выкупу доли появились в начале июня 2020 года. Uber оценивает свои активы в сервисе заказа такси в $1,24 млрд, писал NEWS.ru.