СМИ: продажа сервиса TikTok или его части может обойтись в $50 млрд

Китайская компания ByteDance консультируется с экспертами по поводу полной или частичной продажи социальной сети TikTok. Вероятными покупателями могут стать IT-гиганты — Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может достичь $20–50 млрд.
Основной претендент по-прежнему Microsoft. Конкурентом корпорации может стать Oracle,
NYT также заявляет, что глава США Дональд Трамп следит за данными консультациями. Политик, например, обсудил сделку с топ-менеджерами Microsoft. Данный разработчик, по информации газеты, первоначально собирался приобретать только малую долю в TikTok. Его планы поменялись в свете заявлений Белого дома.
Накануне подразделение TikTok в Соединённых Штатах подало иск к администрации США в связи с её решением прекратить работу социальной сети в стране. В нём отмечается, что социальной сетью пользуются около 100 миллионов американцев. В TikTok работает около 1,5 тысячи сотрудников в США, планируется, что их число увеличится на 10 тысяч.
Иск подаётся в федеральный суд в штате Калифорния. В нём авторы указывают, что американские власти не предоставили доказательств наличия угрозы для национальной безопасности страны со стороны TikTok из-за неких связей с властями Китая. Представители социальной сети подчёркивают, что сведения о её американских пользователях хранятся в Сингапуре и США.
Президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat. В Белом доме считают, что с их помощью Компартия КНР может получить доступ к личным данным американцев, а также использовать в шпионских целях информацию, полученную при отслеживании перемещения китайцев в Америке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайская социальная сеть TikTok больше года собирала уникальные идентификаторы (MAC-адреса) миллионов пользователей по всему миру. Это было сделано с помощью обхода защиты операционной системы Android, пишет The Wall Street Journal.
Полученные данные позволяют приложению отслеживать юзеров без их согласия, подчёркивает издание. Это является грубейшим нарушением политики безопасности от Google.
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