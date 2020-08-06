Трамп подписал указы о признании угрозой TikTok и WeСhat

https://static.news.ru/photo/02fdcac2-d87b-11ea-88f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: SheldonCooper/Keystone Press Agency/Global Look press

Американский президент Дональд Трамп подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.

Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения, TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, исходящей от другого мобильного приложения WeChat, — говорится в датированном 6 августа 2020-го документе.

Указ вступит в действие через 45 дней, тогда будут запрещены любые сделки в отношении любого имущества, подпадающего под юрисдикцию США, которые связаны с WeChat, Tencent или их дочерними компаниями.

Необходимость запрета американская сторона аргументирует тем, что собранные соцсетью и мессенджером данные могут предоставить Компартии КНР доступ к личной информации американских пользователей. Кроме того, сказано в указе, TikTok собирает информацию о китайских гражданах, посещающих США, отслеживает местонахождение госслужащих и делает возможным использовать эту информацию в шпионских целях.

Согласно данным США, у TikTok более 175 млн установок в США и более миллиарда в целом. Аудитория WeChat также превышает миллиард.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он не возражает против покупки TikTok американской компанией при выплате доли властям.